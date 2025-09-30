Румыния намерена приобрести танки Abrams

Министерство обороны Румынии обратилось в парламент с просьбой одобрить план приобретения сотен танков Abrams, а также боеприпасов, запчастей и обучения на сумму более 7 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник.

Производство танков Abrams осуществляет компания General Dynamics.

Румыния, имеющая общую границу с Украиной протяженностью 650 км, размещает на своей территории систему противоракетной обороны США и постоянную боевую группу альянса НАТО.

Беспилотники неоднократно нарушали ее воздушное пространство с тех пор, как Россия начала атаковать украинские порты и инфраструктуру на реке Дунай.

Страны на восточном фланге Европейского союза, включая Румынию, согласились с необходимостью создания "стены беспилотников" с улучшенными возможностями обнаружения, отслеживания и перехвата, заявил в пятницу комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс.

Румыния также намерена сотрудничать с Украиной в создании беспилотников в рамках нового механизма финансирования обороны Европейского Союза.