Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном и намерена поднять ее на самый высокий уровень - Серджо Маттарелла

Завтрашний день станет важным днем для сотрудничества между Италией и Азербайджаном в сферах культуры, образования, и завтра утром мы примем участие в совместном мероприятии. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Италии Серджо Маттарелла в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.