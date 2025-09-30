Автор: Мехти Ахмедзаде

Премьер Армении отвечая на вопросы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил, что выражение "Зангезурский коридор" не фигурировало и не будет фигурировать в каких-либо согласованных документах между Арменией и Азербайджаном.

"Откуда у вас выражение "Зангезурский коридор"? Где вы его прочитали? Подобного выражения не существует, его не было, и, будьте уверены, его не будет в согласованных документах между Арменией и Азербайджаном", - отметил он, отвечая на вопрос одного из делегатов ПАСЕ.

Пашинян подчеркнул, что дискурс о коридоре отсутствует и в подписанных в Вашингтоне документах, призвав внимательно их перечитать.

"Никто не имеет права давать название суверенной территории Армении без согласия самой Армении. Это является грубейшим нарушением принципа взаимного признания суверенитета", - заявил премьер-министр в ПАСЕ.

Во-первых, призываем Воваевича самому перечитать документы. В этой совместной декларации нет ни слова о территориальных претензиях Азербайджана к Армении. Пашинян это знает, но осознанно лжет и манипулирует. Он цепляется к названию "Зангезурский коридор", утверждая, что оно якобы унижает армянский суверенитет. Но ведь суть проекта заключается не в терминах, а в обеспечении транспортной связи, которая принесет выгоду всем странам региона. Можно называть его "дорогой Транскавказской дружбы", "транспортным маршрутом будущего" или "дорогой Трампа" - суть не изменится.

Во-вторых, имеет ли Пашинян моральное и политическое право предъявлять претензии к терминологии, используемой в Баку, учитывая то, что армяне давали всякого рода названия селам и городам Азербайджана без его согласия? Они продолжают это делать и сейчас, несмотря на то, что Карабах освобожден и наша страна восстановила свой суверенитет - "арцах", "степанакерт", "иванян" и другие фейковые названия. Десятилетиями искажались и искажаются топонимы Карабаха и Восточного Зангезура, азербайджанских сел и гор. Теперь же Пашинян вдруг "вспомнил" о принципах суверенитета и требует уважения к названиям, когда речь идет о международно признанных коммуникациях. Откровенное лицемерие.