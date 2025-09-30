https://news.day.az/officialchronicle/1784527.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия - настоящие стратегические партнеры Азербайджан и Италия - настоящие стратегические партнеры. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи в расширенном составе с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.. Новость обновляется
