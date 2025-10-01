Археологи нашли затонувший корабль возрастом две тысячи лет

На дне залива Барбир, Хорватия, обнаружены остатки кораблекрушения времен Римской империи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Croatia Week.

Археологи нашли 12-метровый затонувший корабль, который пролежал под слоем песка почти две тысячи лет. Отмечается, что у него сохранились элементы верхней конструкции. "Мы обнаружили кусок древесины с железным гвоздем, что указывает на возможность более значительной находки", - пояснил директор Международного центра подводной археологии Задара Младен Пешич.

Специалисты датировали судно I-II веками нашей эры. На борту затонувшего корабля обнаружены сотни оливковых косточек, остатки винограда, персиков и грецких орехов, что указывает на перевозку сельскохозяйственной продукции.

Судно планируют задокументировать прямо на дне моря с помощью фотограмметрия. После этого его законсервируют тем же песком, который защищал его два тысячелетия. Подъем потребовал бы миллионов евро (сотен миллионов рублей).