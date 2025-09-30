Образцово-показательные: азербайджано-итальянские отношения - пример для всех стран Европы

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Данный визит стал еще одним подтверждением того, что азербайджано-итальянские отношения вышли далеко за рамки двустороннего сотрудничества. Сегодня это полноценное стратегическое партнёрство, охватывающее широкий спектр сфер - от энергетики и экономики до культуры, образования и военно-технического взаимодействия.

Тут стоит напомнить, что отношения между двумя странами начали формироваться сразу после обретения Азербайджаном независимости в начале 1990-х годов. Уже тогда Италия проявила интерес к сотрудничеству с молодой республикой, особенно в энергетической сфере. Переломным моментом стало официальное развитие контактов на уровне лидеров государств.

Первый визит в Италию общенационального лидера Гейдара Алиева состоялся в сентябре 1997 года. Эта поездка заложила прочную основу для политического диалога и экономического сотрудничества, а также определила ключевые направления взаимодействия, главным из которых стала энергетика.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно посещал Италию с официальными и рабочими визитами. На сегодняшний день таких визитов было более десяти, и каждый из них вносил значимый вклад в укрепление двусторонних связей. В ходе встреч обсуждались не только энергетические проекты, но и вопросы транспортных коммуникаций, культурного обмена, а также взаимодействия в оборонной и военно-технической сферах.

В итоге, Италия занимает особое место в энергетической стратегии Азербайджана. Азербайджанская нефть на протяжении многих лет остается основой нефтяного баланса Италии, а азербайджанский газ благодаря Южному газовому коридору и Трансадриатическому трубопроводу (TAP) стал вторым по объемам источником голубого топлива для страны.

Впрочем, энергетическое партнёрство не ограничивается нефтью и газом. Азербайджан совместно с ЕС, в том числе и с Италией, работает над проектами по экспорту электроэнергии в Европу. Подготовка технико-экономического обоснования новых линий электропередачи открывает путь к более масштабным энергетическим инициативам. Таким образом, маршрут, проложенный TAP, превращается в коридор для новых перспективных проектов.

Естественно, что визит Серджо Маттареллы в Азербайджан, второй по счету, показал, что взаимодействие не сводится исключительно к энергетике. Ключевое значение придается сфере культуры и образования. Совместные инициативы в этих направлениях формируют фундамент доверия и взаимопонимания, укрепляют гуманитарные связи между народами, а также открывают новые возможности для академического и молодежного обмена.

Хотя вопросы энергетики и экономики традиционно остаются в центре внимания, особую роль играет и военно-техническое сотрудничество. Италия, как один из ведущих членов ЕС и НАТО, обладает современными технологиями и опытом в области обороны и безопасности. Для Азербайджана сотрудничество в этой сфере имеет не только практическое значение, но и важный геополитический аспект: взаимодействие с государством - членом НАТО укрепляет позиции Баку на международной арене и способствует повышению обороноспособности страны.

Особо важно отметить, что Италия неизменно выступает за развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом. Поддержка Римом диалога Баку с Брюсселем имеет для Азербайджана особое значение, учитывая стратегический характер взаимодействия с ЕС. Более того, благодаря связям с Италией Азербайджан получает дополнительные возможности для интеграции в европейские энергетические и инфраструктурные проекты.

Сегодняшние заявления Президента Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы подтверждают, что стратегическое партнерство Азербайджана и Италии не является формальной декларацией. Оно проявляется в практических делах, в совместных проектах и взаимной поддержке. Долгосрочный характер сотрудничества, охватывающий широкий комплекс вопросов делает отношения двух стран образцом устойчивого и взаимовыгодного взаимодействия. Для Италии Баку является важнейшим партнером в регионе, а для Азербайджана Рим - надежным союзником в Европе и Евроатлантическом пространстве. И это - тот самый формат взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном, который могли бы взять на вооружение и многие иные ведущие страны Европы.