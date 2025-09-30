"Кадиллак" объявил цели на дебютный сезон в "Формуле-1"

Руководитель команды "Кадиллак" Грэм Лоудон рассказал о целях и стратегии команды на предстоящий год, подчеркнув, что основной акцент будет сделан на подготовку команды и соблюдение всех процессов, а не на конкретное место в чемпионате, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Для меня важно, чтобы другие коллективы начали нас уважать как настоящую команду, а мы смогли выполнить все задачи без ошибок, показывая максимальный темп. Мельбурн для нас не точка назначения, а стартовая точка.

Хотим развиваться быстрее остальных, наши амбиции безграничны, и у нас есть необходимые ресурсы. Сосредоточены на том, чтобы сделать свою работу хорошо, чтобы владельцы и фанаты могли гордиться командой. Остальное придет само", - приводит слова Лоудона İdman.Biz со ссылкой на Autoracer.