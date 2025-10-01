В Баку стартует пилотный проект по внедрению школьных автобусов

Сегодня стартует пилотный проект по внедрению школьных автобусов в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и его окрестностей на 2025-2030 годы".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в компании стартап 2 School.

Отмечается, что на начальном этапе проект охватит cвыше 1250 учащихся. Основная цель - сократить транспортные заторы, возникающие из-за того, что родители ежедневно отвозят детей в школу и обратно. Для этого в рамках проекта, организованного стартапом 2 School, будет задействовано более 100 автобусов. Проект охватит 8 государственных и 3 частные школы.

Родители смогут легко отслеживать маршрут школьного автобуса, которым пользуются их дети, через специальные онлайн-платформы.

Пилотный проект будет реализован в следующих школах: Элитная гимназия имени Ильяса Эфендиева, школа-лицей номер 6, полная средняя школа номер 8 имени генерал-лейтенанта К.А. Керимова, школа-лицей номер 20 имени А. Гусейнзаде, полная средняя школа номер 23 имени Таира Гасанова, полная средняя школа номер 27 Хатаинского района, Образовательный комплекс номер 132-134 и полная средняя школа номер 189-190 города Баку.

Ежемесячная абонентская плата за пользование автобусным сообщением будет определяться в зависимости от расстояния. Для семей гази и шехидов, а также семей, где обучается второй ребенок, предусмотрены скидки.