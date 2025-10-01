Президент COP29 обнародовал приоритеты климатической повестки Азербайджана

Поддержка фермеров, сельских общин и защита экосистемы Каспийского моря стали ключевыми темами климатической повестки Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев во время своего выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Он отметил, что сельское хозяйство является одной из наиболее уязвимых сфер перед лицом климатических изменений, а проблемы водных ресурсов и экологии Каспия требуют срочного внимания.

По словам Бабаева, более 60 стран уже присоединились к Декларации COP29 по воде и климатическим действиям, инициированной Азербайджаном. В рамках этой инициативы был запущен Бакинский диалог по воде и климату, направленный на укрепление международного сотрудничества.

Особое внимание уделяется стремительному снижению уровня Каспийского моря, которое, по словам Президента COP29, может перерасти в экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. В связи с этим Азербайджан призывает прикаспийские государства к более тесному взаимодействию и готов работать вместе с ООН для решения проблемы.

В сфере сельского хозяйства, отметил он, Азербайджан запустил инициативу "Баку - гармония и климат для фермеров", объединяющую программы поддержки на единой платформе. Это позволит фермерам проще находить необходимую помощь, а политикам - выявлять пробелы в финансировании.

М.Бабаев подчеркнул, что Бакинская неделя климатических действий является уникальной возможностью превратить международные договоренности в реальные выгоды для страны и ее граждан.