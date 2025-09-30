https://news.day.az/world/1784565.html Трамп допустил, что в США наступит шатдаун Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал возможным наступление шатдауна правительства страны в ночь на 1 октября и обвинил в сложившейся ситуации членов Демократической партии. Как передает Day.Az, трансляцию пресс-конференции Трампа вел YouTube-канал Белого дома. "Ничто не неизбежно. Все вероятно, все возможно.
"Ничто не неизбежно. Все вероятно, все возможно. <...> Я не увидел с их [демократов] стороны ни малейшей уступки", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Он добавил, что его политические оппоненты хотят предоставлять медицинское обслуживание нелегальным мигрантам, что ставит под угрозу систему здравоохранения в стране в целом.
