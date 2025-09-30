Трамп допустил, что в США наступит шатдаун

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал возможным наступление шатдауна правительства страны в ночь на 1 октября и обвинил в сложившейся ситуации членов Демократической партии.

Как передает Day.Az, трансляцию пресс-конференции Трампа вел YouTube-канал Белого дома.

"Ничто не неизбежно. Все вероятно, все возможно. <...> Я не увидел с их [демократов] стороны ни малейшей уступки", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что его политические оппоненты хотят предоставлять медицинское обслуживание нелегальным мигрантам, что ставит под угрозу систему здравоохранения в стране в целом.