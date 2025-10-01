Азербайджан и Узбекистан : братство, проверенное временем

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Азербайджан и Узбекистан - два крыла одной птицы, летящей сквозь века. Их судьбы сплелись не только в ткани тюркской цивилизации, но и в перекрестках Великого шелкового пути, где караваны везли не только шелк и пряности, но и слова, образы, молитвы, музыку, которые до сих пор звучат в сердцах обоих народов. Недаром узбекский мыслитель Алишер Навои говорил: "Две вещи рождаются вместе: истина и братство". Эти слова словно предопределили союз Баку и Ташкента, двух столиц, где история и современность сливаются в единый поток.

Общее родство - это не просто кровь, это память, хранящая и трагедии, и победы. В XX веке Баку и Ташкент, словно два узла на карте судьбы, стали свидетелями индустриализации, репрессий, но и возрождения. Они пережили колониальную драму и выстояли, чтобы обрести независимость. Разве случайно, что сегодня именно Азербайджан и Узбекистан - на передовой в деле сохранения тюркской идентичности, а вместе с тем - в авангарде цифрового будущего? Разве случайно, что именно на линии Баку-Ташкент строится не только политический союз, но и мосты энергии, культуры, информации?

Цифры подтверждают поэзию братства. В 2023 году взаимный товарооборот превысил 200 миллионов долларов. А уже к середине 2025-го - приблизился к полумиллиарду. Это не просто статистика - это новые артерии экономической жизни. В энергетике SOCAR и "Uzbekneftegaz" подписали соглашения, закладывающие фундамент совместных проектов в нефтехимии и газопереработке. В транспортной сфере - объединение усилий вокруг Транскаспийского международного транспортного маршрута и его стыковка с узбекскими коридорами. В культуре - активизация TURKSOY, фестивали, обмены театральными труппами и выставками. Как писал Чулпан: "Где песня звучит - там кровь превращается в свет". И действительно, культурный обмен стал светом, озаряющим братство.

Но есть сфера еще более тонкая и одновременно стратегическая - медиапространство. В XXI веке, когда гибридные войны ведутся не пушками, а потоками информации, именно медиаполе стало ареной борьбы за сознание. Азербайджан и Узбекистан понимают: без совместной защиты информационного пространства, без создания единой повестки, отражающей тюркский мир, невозможно выстоять против давления извне. Сегодня Баку и Ташкент выстраивают медиамост, где новости, фильмы, передачи становятся оружием не разрушения, а сохранения идентичности. Это не просто союз телеканалов или агентств - это союз смыслов.

Азербайджан и Узбекистан - словно две струны одной саз-гитары: каждая звучит по-своему, но вместе они создают гармонию. Их союз - это не дипломатический протокол, а продолжение тысячелетней симфонии тюркского мира. В словах Навои и в мелодиях мугама слышится та же истина: "Братство - это мост, ведущий к истине". И именно этот мост, построенный между Баку и Ташкентом, сегодня становится дорогой в будущее.

В эти дни Баку стал центром не только дипломатии, энергетики или культуры. Он превратился в лабораторию будущего медиа. II Азербайджано-Узбекский медиафорум на тему "Цифровая трансформация и медиа" собрал десятки редакторов, журналистов, экспертов и чиновников, которые обсуждали не абстрактные лозунги, а конкретные вызовы: дезинформация, киберугрозы, социальные сети как арена геополитики, новые стандарты этики и ответственности.

Две панели форума - "Медиапартнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в области информационной безопасности" и "Этическая ответственность в цифровой информационной среде" - прозвучали как диагноз современной эпохе. Ведь что такое цифровая революция, если не вызов традиционной журналистике? Что такое TikTok, Facebook или Telegram, если не новые державы, формирующие мировое мнение сильнее, чем отдельные государства?

Исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов справедливо отметил: "За последнее десятилетие глобальное информационное пространство полностью изменило природу медиа". В этом нет ни капли преувеличения. По данным Международного союза электросвязи (ITU), в 2024 году более 67% мирового населения имело доступ к интернету, а в Азербайджане и Узбекистане эта цифра превысила 80%. Означает ли это конец традиционной журналистики? Нет! Это означает её трансформацию.

Сегодня государство обязано защищать не цензуру, а право гражданина на достоверную информацию. И Азербайджан, и Узбекистан оказались в одном положении: им приходится одновременно защищать национальные интересы и обучать новое поколение медиаспециалистов, которые мыслят не категориями печатных полос, а алгоритмов и big data.

Председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров точно заметил: "Информация - это не только передача новостей, но и мост, который укрепляет связи между народами". Разве можно спорить с этой метафорой? Разве не СМИ сегодня играют роль своеобразных новых "караванов" на цифровом Шелковом пути, несущих идеи, ценности, смыслы?

Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов подчеркнул, что динамика двусторонних связей - заслуга лидеров двух государств. Это не дипломатическая вежливость. Это факт. Президент Ильхам Алиев и президент Шавкат Мирзиёев вывели отношения из формального партнёрства на уровень стратегического братства. Только за 2022-2024 годы было подписано свыше 15 межправительственных соглашений. В июле 2022 года в Ташкенте был учреждён Совет стратегического партнёрства. В 2023 году Алиев посетил Узбекистан трижды. А в 2024-м на саммите Тюркского совета обе страны выступили за формирование единого цифрового пространства тюркских государств.

Медиафорум в Баку стал продолжением этой логики. Ведь если у Азербайджана и Узбекистана общая энергетическая стратегия, общие культурные ценности, общие транспортные маршруты - почему бы не создать и общую информационную безопасность? Почему бы не обменяться опытом борьбы с дезинформацией? Почему бы не выработать общие этические стандарты?

Экономическая динамика азербайджано-узбекских отношений сегодня говорит сама за себя. Если в 2022 году взаимный товарооборот составлял 181,2 миллиона долларов, то в 2023-м он уверенно превысил отметку в 210 миллионов. Уже к 2024 году эта цифра достигла 252 миллионов долларов, что на 41 % больше предыдущего периода. Однако настоящий прорыв пришёлся на 2025 год: только за первое полугодие оборот вырос в 2,6 раза по сравнению с тем же промежутком 2024 года. Лидеры обеих стран обозначили амбициозную цель - довести ежегодный объём торговли до одного миллиарда долларов.

За этими сухими цифрами стоит реальное экономическое наполнение. Азербайджан экспортирует в Узбекистан нефтепродукты, алюминий, кабельную продукцию, полиэтилен и продовольствие. В ответ Ташкент поставляет хлопок, медь, автомобили, текстиль, минеральные удобрения, фрукты и продукцию химической промышленности. Количество совместных предприятий сегодня превышает три сотни, а общий инвестиционный портфель оценивается примерно в четыре миллиарда долларов. Этот факт подтверждает, что сотрудничество развивается не на словах, а в конкретных проектах.

Энергетика становится отдельной стратегической артерией. В 2024 году SOCAR и Uzbekneftegaz подписали меморандумы о сотрудничестве в нефтехимии, газопереработке и обмене технологиями. Эти соглашения открывают для Узбекистана возможность выхода через Каспий к европейским рынкам, а для Азербайджана - укрепление статуса энергетического центра региона. В повестке обсуждается и перспектива поставок сжиженного газа через Каспий с последующей транспортировкой в Европу. В этой формуле обе стороны выигрывают: Баку становится энергетическим "локомотивом", а Ташкент получает новые каналы диверсификации.

Транспорт и логистика - ещё одна сфера, где Азербайджан и Узбекистан делают стратегическую ставку. Решающую роль здесь играет Транскаспийский международный транспортный маршрут (TITR). В 2023 году по этому коридору прошло более 3,2 миллиона тонн грузов, а уже в 2024-м - свыше 4,5 миллионов. Порт Алят в Баку способен обрабатывать до 15 миллионов тонн ежегодно, превращая Азербайджан в ключевые ворота Центральной Азии. В мае 2024 года министры транспорта двух стран подписали протокол, предусматривающий расширение сотрудничества в рамках TITR и льготные тарифы для узбекских грузов.

Для Узбекистана это открывает принципиально новые горизонты: выход к Средиземному морю и Европе в обход нестабильных северных маршрутов. Для Азербайджана же это - закрепление роли логистического узла, связывающего Восток и Запад. Такая комбинация экономики, энергетики и транспорта фактически формирует новую модель региональной интеграции, где Баку и Ташкент становятся не просто партнёрами, а взаимными опорами на пути к общему будущему.

Нельзя забывать и о культурной стороне братства. В 2022 году в Ташкенте был открыт Узбекско-Азербайджанский культурный центр. В 2023 году Азербайджанские государственные театры выступали в Самарканде и Бухаре. В 2024 году в Баку прошли Дни узбекского кино, а в Ташкенте - Неделя азербайджанской литературы. TURKSOY сегодня играет роль катализатора: обе страны активно поддерживают проекты по популяризации тюркского культурного наследия.

А как не вспомнить, что именно Азербайджан и Узбекистан были инициаторами совместного проекта по сохранению эпоса "Китаби-Деде Горгуд" в цифровом формате? Это не только культура, это стратегическая идентичность.

И вот здесь мы возвращаемся к медиафоруму в Баку. Ведь медиа - это одновременно зеркало общества и оружие в руках тех, кто пытается управлять сознанием. Азербайджан и Узбекистан одинаково подвергаются атакам фейков, пропаганды, дезинформации.

В эпоху, когда геополитика всё больше трансформируется в арену столкновения цивилизаций, Азербайджан и Узбекистан постепенно становятся столпами Организации тюркских государств. И это ничуть не случайно: именно Баку и Ташкент выступают самыми активными двигателями идей единого цифрового пространства тюркского мира. Они задают тон в дискуссиях о медиабезопасности, культурной интеграции и транспортной связности.

На саммите в Самарканде в 2022 году главы Азербайджана и Узбекистана впервые высказали идею создания единого Тюркского инвестиционного фонда и расширения сотрудничества в цифровой сфере. В 2024 году в Бишкеке на XI Саммите Организации тюркских государств тема "цифрового будущего и безопасности" стала одной из ключевых. К концу того же года Тюркский инвестиционный фонд начал работу с авторизованным капиталом в 600 млн долларов. Введён и Упрощённый таможенный коридор, значительно облегчивший торговлю внутри тюркского пространства.

Таким образом, проект "единый медиарынок" - это не фантазия, а логически следующий этап интеграции. Организация тюркских государств объединяет порядка 160-170 миллионов человек, а её экономика по разным оценкам превышает 1,5 триллиона долларов. В этих условиях формирование общего медиарынка - не просто возможно, но и стратегически востребовано. Если за этот процесс возьмутся Азербайджан и Узбекистан, результатом может стать не просто медийный союз, а новый культурно-политический полюс в Евразии.

Мировая экономика всё быстрее определяется цифровыми технологиями: к 2025 году до 60 % глобального ВВП будет зависеть от цифровой инфраструктуры и экосистем. В Азербайджане к 2023 году уровень интернет-проникновения составлял около 82 %. В Узбекистане - порядка 80 %. Эти показатели значительно опережают средний по Центральной Азии (~67 %).

Но цифровизация - это не только возможности, но и риски. В Узбекистане в 2024 году было зафиксировано более 12 миллионов попыток кибератак, в первом квартале года - свыше 3,2 млн лишь в национальном сегменте интернета. В Азербайджане же государственные институты подвергаются ежедневным DDoS-атакам, фишинговым и иным хакерским кампаниям. За 2024 год около 4 000 пользователей стали жертвами киберпреступников.

Очевидно: одному государству сдерживать эти угрозы невозможно. Поэтому такие инициативы, как совместные площадки мониторинга, обмен киберхазведкой, выработка единых стандартов реагирования и обучения, - жизненно необходимы.

Не случайно на II Азербайджано-Узбекском медиафоруме главной темой стала медиабезопасность: как совместно защищать информационное пространство, как формировать этические стандарты и как воспитывать новое поколение журналистов, независимых от глобальных алгоритмов и манипуляций.

Медиа - это не только защита, но и дипломатическое оружие мягкой силы. Через них страны транслируют своё видение мира, формируют образ партнёра, строят доверие.

Азербайджан и Узбекистан уже реализуют совместные медийные проекты: обмен документальными фильмами о культурном наследии, программы об истории и традициях. В 2024 году телеканал "АзТВ" транслировал цикл об узбекской культуре, а узбекский канал "Uzbekistan 24" посвятил передачи Карабаху, показывая позицию Азербайджана. Такое сотрудничество на медиаплатформе превращается в прямой механизм дипломатии.

Медиаформаты позволяют выйти за рамки официальных протоколов и напрямую коммуницировать с общественным сознанием тюркского мира.

Что же дальше? Очевидно: следующим шагом станет создание общей азербайджано-узбекской медиаплатформы. Она может включать в себя:

совместное информагентство;

обмен контентом и технологическими ресурсами;

общую школу журналистики, где молодые специалисты будут обучаться стандартам объективности и цифровой грамотности;

программы обмена для студентов факультетов журналистики.

Азербайджан уже имеет опыт реформирования медиасферы: только в 2022-2024 годах на развитие отрасли было выделено свыше 50 миллионов манатов. Узбекистан в том же периоде провёл масштабную либерализацию информационного пространства, снизив давление на независимые СМИ. В синергии эти процессы могут дать результат, который станет моделью для всего региона.

Азербайджан и Узбекистан - два государства, два народа, два крыла одной исторической судьбы. Их объединяет не только тюркская кровь и исламская цивилизация, но и общая память о трагедиях и победах XX века. Разве случайно, что именно Баку и Ташкент сегодня задают тон в строительстве Тюркского мира, формируя инфраструктурные, энергетические, культурные и информационные мосты? В XXI веке они оказались на передовой борьбы за сохранение идентичности и за рывок в цифровое будущее.

Также напомним, что в августе 2025 года в Туркменбаши прошла встреча лидеров Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Обсуждались энергетика и транспорт, форматы взаимодействия, которые должны связать Каспий и Центральную Азию в единое пространство. В сентябре того же года министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана подчеркнули стратегический характер отношений. Интерпарламентские связи укрепляются: готовится форум в Хиве и дорожная карта на 2025-2026 годы. Всё это превращает сотрудничество в системный проект, а не в разовые дипломатические жесты.

Сегодня медиа Азербайджана и Узбекистана должны стать авангардом борьбы за правду, за честную интерпретацию событий, за сохранение исторической памяти. Но для этого необходимы реформы, новые школы журналистики, программы обмена и общая медиаплатформа, объединяющая усилия. Именно этим объясняется инициатива по созданию единой тюркской медиасети. Организация тюркских государств, объединяющая 170 миллионов человек с совокупным ВВП более полутора триллионов долларов, - это гигант, которому нужна собственная информационная экосистема.

Однако, говоря о медиа, нельзя обходить острые углы. В 2025 году Азербайджан оказался в фокусе международной критики за законные приговоры журналистам и приостановку деятельности BBC News в Баку. Да, это показывает: активность в информационной сфере делает страну уязвимой для внешней оценки. Но именно поэтому союз Азербайджана и Узбекистана должен строиться на профессионализме и доверии, а не только на государственном контроле. И если Баку продемонстрирует шаги к большей открытости, этот союз станет ещё прочнее.

Так рождается новая реальность. Экономика с миллиардными перспективами, транспортные артерии через Каспий, энергетические проекты, культурная дипломатия и медиа как инструмент правды - всё это превращает Баку и Ташкент в опору нового евразийского порядка. Перед ними стоят вызовы: дисбаланс потенциалов, давление внешних игроков, киберугрозы и необходимость медиареформ. Но есть и стратегия: общие стандарты журналистики, совместные образовательные проекты, цифровая безопасность и синергия в рамках Тюркского совета.

И главный вопрос звучит так: смогут ли Азербайджан и Узбекистан превратить союз из дипломатической формулы в живую реальность?

Ответ лежит на поверхности. Если за этим братством стоят не лозунги, а конкретные цифры, инвестиции, реформы и доверие, то этот союз станет тем самым полюсом силы, о котором будет говорить вся Евразия к 2030 году.