В Мюнхене раздались взрывы и стрельба

В северной части Мюнхена утром 1 октября произошло несколько взрывов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел на улице Лерхенауэр-штрассе. Полиция оцепила район и рекомендовала жителям и автомобилистам избегать этого участка.

По данным издания, очевидцы также слышали выстрелы. На месте происшествия нашли мужчину без признаков жизни, еще один человек получил огнестрельные ранения. Точные обстоятельства инцидента пока не установлены, однако источники указывают, что речь может идти о конфликте на бытовой почве.