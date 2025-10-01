В Дании пожаловались на премьер-министра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен теряет популярность на фоне критики того, как страна справилась с ситуацией с беспилотниками.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Euraсtiv.

Лидер социал-либералов Мартин Лидегаард призвал "сменить парадигму" и придать больше внимания готовности Дании "здесь и сейчас".

Профессор европейской политики в Копенгагенском университете Марлене Винд высказала мнение, что нарушения воздушного пространства королевства неизвестными беспилотниками ударили по авторитету Фредериксен, поскольку она всегда была "мастером кризисного управления". Но оказалось, что правительство лишь показывало контроль над происходящим, но в действительности не контролировало ситуацию, отметила Винд.

Профессор добавила, что премьер позволяет своим министрам занимать передний план в прессе, участвовать в пресс-конференциях, в то время как сама позиционирует себя "как мать нации".

Фредериксен заняла пост главы правительства в 2019 году.