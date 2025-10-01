https://news.day.az/officialchronicle/1784651.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Италии Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итальянско-Азербайджанского университета в Баку 1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, находящийся с официальным визитом в нашей стране, приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итальянско-Азербайджанского университета в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после ознакомления с условиями, созданными в учебных корпусах, глава нашего государства, первая леди и Президент Италии встретились с находящимися с визитом в нашей стране руководителями итальянских вузов, профессорами и студентами Итало-Азербайджанского университета.
