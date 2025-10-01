https://news.day.az/society/1784635.html Распространена аудиозапись Джабира Иманова - ВИДЕО Народный артист Натиг Ширинов поделился публикацией своего сына Умида, посвящённой скончавшемуся Заслуженному артисту Джабиру Иманову. Как сообщает Day.Az, Умид опубликовал переписку с покойным актёром:
