Массовые протесты проходят в Марокко

Марокканская полиция въезжает в демонстрантов, протестующих за улучшение политики в области образования и здравоохранения.

Как передает Day.Az, на фоне распространения этого видео, в прозападном Марокко всë громче звучат голоса, что правящая уже сотни лет страной династия Алауитов не имеет в реальности прямых кровных связей с пророком Мухаммедом и не является легитимной.

По официальной версии, династия происходит от Али ибн Абу Талиба (сын Абу Талиб ибн Абд аль-Мутталиба), который являлся двоюродным братом, зятем и сподвижником пророка Мухаммеда. На данный момент только династия Алауитов и династия Хашимитов, правящая Иорданией (по прадеду пророка), возводят себя в ранг прямых потомков пророка Мухаммеда. Впрочем, и Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и духовный вождь шиитов Ирака Али Систани имеют намного более однозначную генеалогию - оба являются прямыми потомками имама Хусейна - внука Мухаммеда.