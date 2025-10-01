Азербайджан поздравил Китай

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Китай с национальным праздником.

Как сообщает Day.Az, публикация размещена на официальной странице ведомства в соцсети X.

"Мы искренне поздравляем нашего стратегического партнера, Китай, с 76-й годовщиной Китайской Народной Республики. С национальным праздником!", - говорится в заявлении.