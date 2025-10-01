https://news.day.az/politics/1784641.html Азербайджан поздравил Китай - ФОТО Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Китай с национальным праздником. Как сообщает Day.Az, публикация размещена на официальной странице ведомства в соцсети X. "Мы искренне поздравляем нашего стратегического партнера, Китай, с 76-й годовщиной Китайской Народной Республики.
Азербайджан поздравил Китай - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Китай с национальным праздником.
Как сообщает Day.Az, публикация размещена на официальной странице ведомства в соцсети X.
"Мы искренне поздравляем нашего стратегического партнера, Китай, с 76-й годовщиной Китайской Народной Республики. С национальным праздником!", - говорится в заявлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре