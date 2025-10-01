На этих маршрутах в Баку тариф не вырос

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня проезд в метро и маршрутках подорожал до 60 гяпиков. Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта утвердила новые тарифы на перевозку пассажиров в автобусах и метро. Таким образом, стоимость поездки теперь составляет 60 гяпиков.

Как передает Day.Az, однако, как сообщили Milli.Az пассажиры, обратившиеся в редакцию, в автобусах №77 и №39 цена не изменилась - сегодня проезд по-прежнему стоил 50 гяпиков.

Жители предположили, что это произошло из-за технической ошибки.

В то же время в компании-перевозчике пояснили, что на автобусах №77 и №39, курсирующих по городу, стоимость проезда действительно не повышалась и останется на уровне 50 гяпиков.

"Так как данные автобусы работают на дизельном топливе и соответствуют современным стандартам, решение о повышении тарифа на них не принято", - отметили в компании.