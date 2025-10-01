Стала известна цена пользования школьными автобусами

С 1 октября в Баку стартует проект школьных автобусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", к проекту подключены некоторые школы, расположенные в центре города.

Цель пилотного проекта - обеспечить безопасную и комфортную перевозку учеников.

Соучредитель проекта Орхан Аббасов сообщил, что этот процесс реализуется по инициативе Министерства науки и образования.

По его словам, к проекту уже присоединились более 1200 учеников: "У нас уже более 1200 пользователей. В этом году проект проводится в пилотном формате. Со следующего года он будет внедрен и в других школах. Родители могут скачать мобильное приложение, выбрать школу своих детей, добавить их в систему и ознакомиться с тарифами. Цены начинаются от 100 манатов. Для семей шехидов и ветеранов предусмотрены специальные скидки".

Родители, комментируя новшество, считают, что эта инициатива сделает жизнь более безопасной и удобной как для них самих, так и для их детей.

На первом этапе проект охватит 8 государственных и 3 частные школы. Воспользоваться услугой смогут ученики с 1-го по 11-й классы.

Тот факт, что услуга является платной, родителей не смущает. Они отмечают, что в приоритете - безопасность их детей.

Следует отметить, что стоимость зависит от расстояния, количества детей, а также от того, будет ли поездка односторонней или двусторонней.

Представляем по теме более подробный видеоматериал: