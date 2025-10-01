Смогут ли въезжать школьные автобусы на автобусные полосы?

В Азербайджане разъяснили вопрос о том, смогут ли школьные автобусы, которые начинают курсировать с 1 октября, использовать автобусные полосы.

Как сообщает Day.Az, в Агентстве наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта заявили, что школьные автобусы не будут иметь права выезжать на автобусные полосы.

Согласно информации, по выделенным полосам могут двигаться только автобусы регулярных маршрутов и оперативные транспортные средства.

Напомним, ранее министр науки и образования Эмин Амруллаев сообщил, что с 1 октября в Азербайджане стартует проект школьных автобусов. По его словам, на первом этапе проект охватит около 1 200 детей.