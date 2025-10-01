https://news.day.az/world/1784706.html Полиция задавила на автомобиле митингующего в Марокко - ВИДЕО Полицейский автомобиль сбил митингующего в Марокко во время акции протеста против коррупции и масштабных бюджетных трат. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Полиция задавила на автомобиле митингующего в Марокко - ВИДЕО
Полицейский автомобиль сбил митингующего в Марокко во время акции протеста против коррупции и масштабных бюджетных трат.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре