Полиция задавила на автомобиле митингующего в Марокко

Полицейский автомобиль сбил митингующего в Марокко во время акции протеста против коррупции и масштабных бюджетных трат.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: