В Баку запустили проект для привлечения семей в музеи и галереи

При поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти района Хатаи, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи, Галереи детского искусства "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи" организуется выставка под названием "Запечатлённые моменты" (Xatirə olacaq səhnələr), объявленная с целью содействия коллективной социализации детей младшего возраста, а также стимулирования родителей к посещению галерей и музеев с детьми, передает Day.Az.

Выставка откроется 11 октября в 16:00 в Центре искусств Хатаи.

Каталог выставки доступен по ссылке: https://online.fliphtml5.com/zcykp/swmu/

Работы должны быть выполнены в рамках; на обратной стороне каждого экспоната необходимо указать имя, фамилию автора и контактный номер телефона. Приём работ осуществляется до 8 октября на втором этаже Центра искусств "Хатаи".

Отобранные экспонаты будут представлены в Галерее детского искусства "Хатаи" в течение нескольких недель. Для стимулирования детей и сохранения воспоминаний рекомендуется размещать представленные работы в домашних условиях после окончания выставки.

Авторы будут награждены сертификатами.

По вопросам обращаться по телефону/WhatsApp: +994 51 310 74 01.