В этих районах временно не будет газа

Завтра будет временное приостановление газоснабжения в районах Имишли, Билясувар, Саатлы и Сабирабад.

Как сообщает Day.Az, 2 октября с 08:00 начнутся работы по ремонту подвергшихся коррозии участков магистрального газопровода "Азадкент-Имишли" диаметром 530/377/325 мм, а это в свою очередь приведет к временным перебоям в газоснабжении.

В период проведения ремонтных работ будет ограничено газоснабжение:

В районе Имишли полностью (включая город Имишли, 41 село, 2 поселка; 11 поселков для вынужденных переселенцев на территории Билясуварского района и нежилые помещения, всего 28 958 абонентов).

В районе Саатлы полностью (включая город Саатлы, 33 села, 1 поселок, нежилые помещения, всего 17 352 абонента).

В районе Сабирабад (включая город Сабирабад, 36 сел, нежилые помещения, всего 22 912 абонентов, что составляет 70 процентов абонентов района).

После завершения ремонтных работ планируется восстановление подачи газа.