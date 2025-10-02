Хроника Победы: Армяне показали свое истинное лицо

Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на разных направлениях фронта. На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты вокруг Суговушана. На Джебраил-Физулинском направлении наши войска сломили сопротивление врага, вынудили его отступить и сумели продвинуться вперед. Наши войска также контролируют оперативную обстановку в направлении Муровдага.

С 00:00 до 07:00 было уничтожено 5 бронированной и автомобильной техники, 3 объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава противника. Согласно другой информации, армянские добровольцы, прибывшие из Армении на оккупированные территории, отказываются воевать под разными предлогами, опасаясь накала боевых действий и больших потерь.

Подразделения вооруженных сил страны-оккупанта Армении, не выдержав сокрушительных атак храброй азербайджанской армии, не только покидают свои позиции, но и оставили боевое знамя. 2 октября было перехвачено боевое знамя 193-го сводного воздушного десантно-штурмового батальона Вооруженных сил Армении. Как видно по фото, боевое знамя 193-го сводного воздушно-десантного штурмового батальона находится под ногами отважного азербайджанского солдата. Эти кадры еще раз доказывают, что если армия Армении не покинет исконно азербайджанские земли, такая участь постигнет и другие ее воинские части и подразделения на оккупированных территориях.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры поражения живой силы и боевой техники противника.

Согласно полученной информации, между бойцами отступающего в ходе ночных боев 6-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении в Суговушане произошла перестрелка, сообщает пресс-служба Минобороны. Страх и паника среди личного состава вызвали отчаяние и деморализацию среди армянских военнослужащих.

Вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх района и село Соган-Вердилер Бардинского района.

По информации Минобороны, с полудня 2 октября с территории Армении село Сабиркенд Шамкирского района подвергается ракетному обстрелу, а село Агдам Товузского района - артиллерийскому обстрелу. Вооруженные силы Армении также подвергают артиллерийскому обстрелу с оккупированных территорий нашей страны населенные пункты Амирли Бардинского района и Гузанлы Агдамского района. "Азербайджанская армия будет давать адекватный ответ на атаки армянской стороны, для защиты территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ и обеспечения безопасности гражданского населения. Еще раз заявляем, что вся ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на Армении", - отмечается в сообщении.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, в результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами противника на данный момент в общей сложности 55 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 19 человек погибли. Помимо этого, вооруженные силы Армении продолжали наносить тяжелые удары по густонаселенным районам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения.

В результате обстрела захватчиками гражданских объектов были нанесены значительные повреждения 175 домам и 41 гражданскому объекту, в состояние непригодности пришло множество принадлежащих мирным жителям транспортных средств, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота.

2 октября помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел брифинг в видеоформате с представителями ведущих зарубежных СМИ (Reuters, Voice of America, Financial Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, EFE, ABC Spain, Bloomberg, CNN, France Presse, RAI, Al Jazeera, Al Arabiya, Der Standard, Asahi), аккредитованными в Российской Федерации.

Хикмет Гаджиев подробно проинформировал представителей зарубежных медиа о последних провокациях вооруженных сил Армении. С сожалением отметив, что среди гражданского населения есть погибшие и раненые, помощник Президента довел до внимания целенаправленный обстрел гражданской инфраструктуры. Кроме того, Гаджиев отметил, что в отличие от Армении, Вооруженные силы Азербайджана серьезно соблюдают международное гуманитарное право, а также подчеркнул наличие точной информации об использовании армянами во время военных операций гражданских лиц в качестве щита.