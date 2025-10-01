COP29 призывает усилить участие женщин в климатической политике и финансировании.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев во время выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Он подчеркнул, что женщины часто несут на себе наибольшее бремя последствий изменения климата - от проблем в сельском хозяйстве и водных ресурсах до угроз здоровью и вынужденного переселения.

По словам президента COP29, участие женщин в разработке климатических стратегий делает политику в этой сфере более эффективной, расширяет охват финансирования и помогает сообществам быстрее адаптироваться. Он отметил, что Парижское соглашение и Цели устойчивого развития требуют принципа "никого не оставить позади", что подразумевает полноценное участие женщин в формировании климатической политики и доступ к климатическому финансированию.

На COP29 была продлена на 10 лет работа по гендерной тематике и согласован новый план действий, направленный на полное участие женщин в климатической деятельности. Особое внимание уделяется доступности климатического финансирования, технологий и обучения для женщин и девочек во всех регионах, а также признанию знаний женщин - от фермеров и общественных лидеров до ученых и предпринимателей - как ключевого ресурса для поиска решений.

"Работа, начатая на COP29, должна продолжаться как глобальное движение", - заключил М. Бабаев.