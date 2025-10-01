Военный институт имени Гейдара Алиева принимает участие в программе НАТО

В рамках программы НАТО "Расширение военного образования" (DEEP) в Военном институте имени Гейдара Алиева, действующем при Национальном университете обороны, проходит третий этап тренинга "Повышение квалификации преподавателей".

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Мероприятия, организованные с участием преподавательского состава Национального университета обороны и подведомственных ему специальных военно-учебных заведений, охватывают модуль "Планирование занятия и подготовка учебной программы".

Основная цель мероприятия ‒ развитие у участников педагогических навыков и методов преподавания, повышение качества обучения, а также приведение образовательного процесса в соответствие с международными стандартами.

Тренинги в рамках программы НАТО продолжатся до 3 октября.