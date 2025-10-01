https://news.day.az/politics/1784752.html Закир Гасанов выразил соболезнования итальянской стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, в соболезновании говорится:
Да упокоит Всевышний души погибших военнослужащих, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям.
"Глубоко опечален вестью о гибели двух военнослужащих в результате крушения самолёта "T-260B" 70-го авиационного полка Военно-воздушных сил Италии, выполнявшего учебный полет близ Национального парка Чирчео в регионе Лацио.
Аллах ряхмят элясин!".
