ЕБРР поддерживает инициативу «Зелёный город» в Гяндже

ЕБРР оказывает поддержку в рамках инициативы "Зелёный город" в Гяндже.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала Лин О'Грэди, руководитель инициативы "Умные города" ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) на Бакинской неделе климатических действий.

По ее словам, в рамках инициативы "Зелёный город" Европейский банк реконструкции и развития применяет гибкий и комплексный подход к развитию городов.

Лин О'Грэди отметила, что банк сотрудничает с правительством страны и муниципалитетом Гянджи для разработки плана действий по реализации концепции "Зелёного города".

Программа охватывает весь спектр возможных инвестиций города, направленных на сокращение выбросов и адаптацию к климатическим изменениям.

Она подчеркнула, что ЕБРР финансирует подготовку проектов, предоставляет гранты, а также поддерживает внедрение уличного освещения, сферу водоснабжения и потенциально системы обращения с твердыми отходами.

"Мы работаем не только с правительством, но и непосредственно на местном уровне, что позволяет нам быть максимально эффективными", - отметила Лин О'Грэди.