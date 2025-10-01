Во Вьетнаме подсчитали ущерб от тайфуна «Буалой»

Правительство Вьетнама заявило, что на этой неделе тайфун "Буалой" нанес ущерб на сумму около 8 триллионов донгов (303 миллиона долларов США).

Как сообщает Day.Az, по предварительной оценке, опубликованной в среду, в результате наводнения были повреждены, затоплены почти 170 тыс. домов.

В понедельник ураган "Буалой" обрушился на север центрального Вьетнама, вызвав огромные морские волны, сильный ветер и проливные дожди, в результате которых погибли по меньшей мере 29 человек, 22 человека пропали без вести, говорится в отчете Агентства по борьбе со стихийными бедствиями, пишет Reuters.

В докладе говорится, что тайфун нанес серьезный ущерб дорогам, школам и офисам, а также привел к сбоям в электроснабжении, оставив десятки тысяч семей без электричества. Более 34 тыс. гектаров риса и других культур были уничтожены.

В отчете не упоминается о каком-либо серьезном ущербе промышленным объектам.

Тайфун вызвал наводнения на севере Вьетнама, нарушил авиа- и железнодорожное сообщение со столицей Ханоем, где были закрыты школы, а многие дома оказались затоплены.

Вьетнам, имеющий протяженную береговую линию, омываемую Южно-Китайским морем, подвержен тайфунам, которые часто приводят к смертельным случаям. В прошлом году тайфун "Яги" унес жизни около 300 человек и нанес ущерб северному Вьетнаму на сумму 3,3 миллиарда долларов.