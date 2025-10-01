Азербайджан увеличит доходы и снизит выбросы за счет экологичного строительства

Переход на "зеленые" здания приносит выгоду не только государству, но и конечным пользователям, инвесторам и застройщикам

Как сообщает Day.Az, об этом сказала эксперт по устойчивому финансированию Международной финансовой корпорации (IFC) Лейла Гусейнли на Бакинской неделе климатических действий.

По её словам, внедрение энергоэффективных и экологичных решений помогает снижать выбросы и достигать климатических целей государства, включая национально определённый вклад (NDC), на национальном и глобальном уровнях.

Л.Гусейнли отметила, что для конечных пользователей "зелёные" здания обеспечивают экономию на коммунальных платежах, воде и использование экологичных материалов. Для инвесторов и девелоперов такие объекты означают более высокую заполняемость, ускоренные продажи и рост стоимости активов. По оценкам системы сертификации Edge, средний срок окупаемости "зелёных" зданий составляет около пяти лет.

В поддержку перехода на "зелёное" строительство государство может использовать фискальные меры - налоговые льготы, субсидии на "зелёные" продукты и механизмы привлечения частных инвестиций, а также нефискальные стимулы, включая ускоренные разрешения для девелоперов.