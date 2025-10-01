Урбанизация и цифровизация становятся новыми вызовами для водных ресурсов Азербайджана.

Об этом заявила директор представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал во время выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она подчеркнула, что помимо сельского хозяйства, на водные ресурсы страны влияют урбанизация и рост цифровых технологий.

По словам Дуррани-Джамал, вода напрямую влияет на продовольственную безопасность и энергоснабжение, особенно в странах с развитой гидроэнергетикой. Однако, по ее мнению, есть и другие важные аспекты: "Я выделяю два дополнительных давления на водные ресурсы: урбанизацию и цифровизацию".

Директор АБР пояснила, что хотя население Азербайджана относительно невелико, быстро растущие города, такие как Баку, создают значительную нагрузку на водные ресурсы. Что касается цифровизации, использование искусственного интеллекта и больших данных требует больших объемов воды для охлаждения серверов и оборудования.

Она подчеркнула, что решение проблем водоснабжения связано не только с количеством воды, но и с ее качеством. "С ростом загрязнения, будь то пластик или промышленные отходы, вода становится непригодной для использования. Поэтому сотрудничество на региональном, международном и национальном уровне будет абсолютно критичным", - отметила Сунния Дуррани-Джамал.

По ее словам, необходимо не только решать текущие вопросы водных ресурсов, но и заранее планировать меры для будущих вызовов, внедряя "зеленые" технологии и рациональное использование воды как в городах, так и в сельском хозяйстве.