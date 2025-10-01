Объявлен Республиканский конкурс художественного чтения "Поэзия Хазри"

Министерство культуры при поддержке Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMİM), организационной поддержке Союза театральных деятелей Азербайджана и партнерстве издательств Qanun и MİMTA объявляет Республиканский конкурс художественного чтения "Поэзия Хазри", приуроченный к 100-летию Наби Хазри.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе MEMİM.

100-летие народного поэта, драматурга, общественного деятеля, лауреата Государственной премии Наби Хазри широко отмечалось на государственном уровне в прошлом году. В этом году мероприятия, посвященные юбилею, продолжаются.

Конкурс проводится с целью выявления талантливых чтецов, развития их творческого потенциала, в целом повышения интереса к искусству художественного чтения, развития литературно-эстетического вкуса молодежи, а также популяризации творчества народного поэта Наби Хазри.

Условия конкурса:

- В конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 18 до 35 лет.

- Желающие представить свои работы на конкурс должны подать заявку, заполнив электронную регистрационную форму конкурса (https://form.jotform.com/poeziyaxezrisimusabiqe/form) до 25 октября 2025 года.

- Зарегистрированные участники должны продекламировать 1 стихотворение народного поэта Наби Хазри и отправить его в аудиовизуальном формате в телеграм-канал "Поэзия Хазри" (https://t.me/poeziya_xezrisi).

Первичный отбор представленных работ будет проводиться в онлайн-формате. Участники, прошедшие этот этап, будут приглашены на второй, очный этап конкурса.

Жюри определит победителя на втором этапе конкурса. Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

