Назван простой способ справиться с постковидным синдромом

Физические тренировки способны восстанавливать работу иммунной системы у людей с постковидным синдромом, показало первое рандомизированное контролируемое исследование, представленное на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Амстердаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в эксперименте приняли участие 31 пациент, перенесший COVID-19 и страдавший от долгосрочных последствий болезни. Часть из них прошла восьминедельную программу реабилитации с аэробными и силовыми упражнениями, а остальные получали стандартное лечение. У первой группы ученые зафиксировали улучшение показателей "наивных" и "памятных" Т-клеток - ключевых звеньев иммунной защиты, отвечающих за реакцию на новые и ранее встречавшиеся инфекции.

По словам авторов, регулярная физическая нагрузка улучшает кровоток, ускоряет обмен иммунных клеток и снижает хроническое воспаление. Это помогает не только облегчить такие симптомы постковида, как усталость и боли в суставах, но и повысить способность организма справляться с повторными инфекциями.

Исследователи планируют проверить, сохраняется ли эффект у пациентов, которые перенесли COVID-19 в более легкой форме и не попадали в больницу.