Самолёт крупной авиакомпании экстренно развернулся после взлёта

Самолет авиакомпании Qantas с четырьмя сотнями пассажиров на борту экстренно развернулся в небе из-за неисправности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал News.com.au.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Сиднея, Австралия, в Йоханнесбург, ЮАР. Примерно через четыре часа после вылета пилоты решили прервать полет и вернуться в аэропорт.

Представитель перевозчика заявил, что неисправность была связана со спутниковой связью, которая необходима для полетов над большими водными пространствами. Сигнал бедствия объявлен не был, добавили в Qantas.

После посадки на борт вызвали инженерную группу, которая установит причину неисправности. Пассажирам предложили размещение в гостиницах.