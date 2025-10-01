Самолёт крупной авиакомпании экстренно развернулся после взлёта
Самолет авиакомпании Qantas с четырьмя сотнями пассажиров на борту экстренно развернулся в небе из-за неисправности.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал News.com.au.
Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Сиднея, Австралия, в Йоханнесбург, ЮАР. Примерно через четыре часа после вылета пилоты решили прервать полет и вернуться в аэропорт.
Представитель перевозчика заявил, что неисправность была связана со спутниковой связью, которая необходима для полетов над большими водными пространствами. Сигнал бедствия объявлен не был, добавили в Qantas.
После посадки на борт вызвали инженерную группу, которая установит причину неисправности. Пассажирам предложили размещение в гостиницах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре