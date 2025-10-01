Один из крупнейших технологических саммитов Азербайджана, "INMerge Innovation Summit", успешно завершился при организации "Paşa Holding" и спонсорской поддержке экосистемы Bir. Мероприятие, состоявшееся 29-30 сентября 2025 года, собрало вместе корпорации, инвесторов, стартапы и участников экосистемы из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана и Узбекистана, став важной платформой для региональной инновационной среды.

На церемонии открытия саммита выступили министр экономики Микаил Джаббаров и министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Микаил Джаббаров подчеркнул, что технологии и креативность открывают новые пути развития, и отметил, что за последние 20 лет в Азербайджан было привлечено инвестиций на сумму более $344 миллиардов, из которых более $210 миллиардов направлено в ненефтяной сектор. Главный исполнительный директор "Paşa Holding" Джалал Гасымов назвал мероприятие ведущим инновационным форумом Центральной Евразии, подчеркнув его региональное значение. В саммите приняли участие более 5,000 человек, 150 спикеров, 100 стартапов и более 80 венчурных фондов. В рамках панельных дискуссий выступили мировые лидеры, такие как основатель "Pixar" Эдвин Кэтмалл, бывший руководитель по стратегии выхода на рынок "OpenAI" Зак Касс и профессор Гарварда Тарун Кханна.

Экосистема Bir была представлена на саммите своими брендами Birbank, Birmarket, m10 и Trendyol Azerbaijan. В рамках мероприятия главный исполнительный директор экосистемы Bir Фарид Мамедов выступил в панельной дискуссии на тему "От перехода к трансформации: развитие лидеров, которые создают институты для инноваций и роста". В ходе обсуждения была подчеркнута важность постоянного обучения и преодоления трудностей, с которыми сталкиваются лидеры. Он также затронул вопрос: "Компании создают лидеров или лидеры формируют компании?", ответив, что это динамичный и двусторонний процесс.

Кроме того, главный исполнительный директор Birbank Фарид Гусейнов также принял участие в первый день мероприятия в панельной дискуссии на тему "За пределами банка: развитие процветающей финтех-экосистемы". Он поделился ценными мыслями о будущем банковского дела, развитии финтех-экосистемы и важности цифровой трансформации.

Мероприятие запомнилось участникам приобретёнными знаниями, обменом мнениями и новыми знакомствами.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны - Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнёрами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнёров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырёх ключевых концепциях экосистемы - Единый вход, Единый бонус, Единый платёж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.