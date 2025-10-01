АБР готов поддержать Азербайджан в управлении водными ресурсами

Азиатский банк развития готов поддержать Азербайджан в управлении водными ресурсами и модернизации ирригации.

Об этом заявила директор представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал во время своего выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что Азербайджан может рассчитывать на поддержку АБР в реализации национальной стратегии водных ресурсов, модернизации ирригационной инфраструктуры и внедрении технологий искусственного интеллекта для эффективного управления данными.

По словам Дуррани-Джамал, стартовой точкой для обеспечения водных ресурсов, особенно для страны, расположенной в нижнем течении реки, является проведение оценки рисков на основе данных спутникового мониторинга. Такой подход позволяет выявлять доступность воды в различных географических зонах и определять "горячие точки" - районы с повышенной угрозой наводнений, засух или дефицита воды.

"Иногда причины водных проблем связаны не только с климатом, но и с политикой, - отметила представитель АБР. - Например, в одной из стран Южной Азии существовала субсидийная политика, приводившая к чрезмерной добыче подземных вод. Это требует детальной диагностики и корректировки подходов".

После проведения оценки рисков АБР консультирует страны по интегрированному управлению водными ресурсами, рассматривает решения на основе природных подходов, а также возможные финансовые и нефинансовые инструменты поддержки.

Она отметила, что для Азербайджана банк планирует сосредоточиться на помощи в реализации национальной водной стратегии, модернизации ирригационной инфраструктуры, разработке дорожной карты по внедрению искусственного интеллекта для эффективного использования данных и проведении работы с фермерами, которые являются конечными пользователями ирригационных систем и семян.