Швейцарские ледники резко растаяли

Ледники Швейцарии значительно растаяли за последние 12 месяцев, зафиксировав четвертое по величине сокращение объема льда за всю историю наблюдений.

Как сообщает Day.Az, по данным организации по мониторингу GLAMOS и Швейцарской комиссии по наблюдению за криосферой, малоснежная зима, особенно в северо-восточной части Швейцарских Альп, а затем и волны тепла в июне привели к тому, что ледники потеряли 3% своей общей массы льда.

"Это действительно много", - сказал директор GLAMOS Маттиас Хусс.

Хотя таяние льда было не таким экстремальным, как в 2022 и 2023 годах, когда ледники потеряли 5,9% и 4,4% соответственно, тенденция очевидна.

В интервью агентству Reuters М.Хусс добавил, что Швейцария пережила худшее десятилетие таяния льдов за всю историю наблюдений: с 2015 года ледник потерял четверть своего объема.

Ронский ледник был крупнейшим ледником в Европе во время Ледникового периода, но он быстро сократился, потеряв в среднем около 1,5 метра в толщине в этом году.

По данным GLAMOS, в период с 2016 по 2022 год в Швейцарии исчезло около ста ледников, и ожидается, что большинство из них исчезнет к концу столетия.

"К сожалению, мы мало что можем сделать для спасения ледников... Они в любом случае продолжат отступать, даже если сегодня климат стабилизируется", - сказал Хусс.

Но если выбросы углекислого газа в глобальном масштабе сократятся до нуля в течение следующих 30 лет, то можно будет спасти до 200 швейцарских ледников, расположенных на большой высоте, добавил он.

В этом году особенно пострадали швейцарские ледники, расположенные ниже 3000 метров над уровнем моря. В докладе говорится, что на некогда здоровом леднике Сильвретта на северо-востоке Швейцарии произошло масштабное таяние льда после самого низкого количества выпавшего снега в этом районе с начала наблюдений около 100 лет назад.

Хусс также предупредил, что таяние ледников способствует дестабилизации гор. Это может спровоцировать сход камнепадов и ледяных лавин, подобных разрушительному обрушению ледника, уничтожившему деревню Блаттен в кантоне Вале в мае этого года.