В Баку продают пояс по фантастической цене

Как сообщает Day.Az, пояс, изготовленный, по утверждениям продавца, в 1800-1900-х годах, выполнен из серебра и украшен бирюзой.

На сайте объявлений этот пояс предлагается покупателям за 25 000 манатов.