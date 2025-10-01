https://news.day.az/society/1784663.html

В Баку продают пояс по фантастической цене - ФОТО

В Баку продают пояс по фантастической цене. Как сообщает Day.Az, пояс, изготовленный, по утверждениям продавца, в 1800-1900-х годах, выполнен из серебра и украшен бирюзой. На сайте объявлений этот пояс предлагается покупателям за 25 000 манатов.