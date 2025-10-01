https://news.day.az/world/1784708.html Тайфун потопил улицы Вьетнама, есть погибшие - ВИДЕО Тайфун "Буалой" потопил улицы Вьетнама. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 19 человек погибли, десятки пропали без вести. Представляем вашему вниманию данное видео:
Тайфун потопил улицы Вьетнама, есть погибшие - ВИДЕО
Тайфун "Буалой" потопил улицы Вьетнама.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
19 человек погибли, десятки пропали без вести.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре