Тайфун потопил улицы Вьетнама, есть погибшие

Тайфун "Буалой" потопил улицы Вьетнама.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

19 человек погибли, десятки пропали без вести.

Представляем вашему вниманию данное видео: