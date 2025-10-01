https://news.day.az/world/1784720.html

Сильный прилив разрушил дома в США - ВИДЕО

В американском штате Северная Каролина сразу пять домов на берегу океана обрушились во время неожиданно сильного прилива, все примерно в течение 60 минут Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: