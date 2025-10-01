Шабран объединил известных художников из разных стран

В Центре современного искусства Союза художников Азербайджана открылась яркая и многоголосая выставка "Искусство без границ - 2025", ставшая финальной точкой насыщенной программы международного арт-симпозиума "Шабран-2025", сообщает Day.Az. Произведения, представленные в экспозиции, были созданы в Шабране.

Организованная в сотрудничестве с Международным клубом художников, выставка объединила авторов из разных стран - тех, для кого искусство не знает границ, а кисть и холст становятся языком диалога между культурами.

В числе участников - известные художники региона: Магеррам Алиев, Турал Мойуфов, Адиль Юсиф (Азербайджан), Бадри Пачулия (Грузия), Александр Осипов (Казахстан),Нюргуяна Иннокентьева (Кыргызстан), Зюхре Озкараман (Северный Кипр), Фаррух Негмат-заде (Таджикистан), Дилшод Азизов (Узбекистан).

С приветственным словом к участникам обратился председатель Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Фархад Халилов. Он тепло поздравил участников симпозиума, подчеркнув значение подобных творческих встреч как важного элемента культурного диалога и международного сотрудничества.

Иностранные участники были отмечены дипломами и памятными подарками от Союза художников Азербайджана - как символ признания и благодарности за вклад в общее художественное пространство.

"Шабран-2025" стал не просто событием в арт-календаре, а подлинной творческой лабораторией, где встречаются стили, идеи и души. Симпозиум доказал: искусство - универсальный язык, способный сближать страны, разрушая стены и строя мосты.