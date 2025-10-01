В Афганистане заработал интернет

В Афганистане возобновил работу интернет, сообщает в своем Telegram-канале телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Источники сообщили, что интернет в стране снова работает", - говорится в сообщении.

29 сентября по всей территории Афганистана пропало интернет-соединение, поскольку руководящее страной движение "Талибан" (движение внесено в список террористических организаций) предпринимало шаги "по соблюдению нравственности".

18 сентября широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций.