В Афганистане заработал интернет В Афганистане возобновил работу интернет, сообщает в своем Telegram-канале телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Источники сообщили, что интернет в стране снова работает", - говорится в сообщении.
В Афганистане заработал интернет
В Афганистане возобновил работу интернет, сообщает в своем Telegram-канале телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Источники сообщили, что интернет в стране снова работает", - говорится в сообщении.
29 сентября по всей территории Афганистана пропало интернет-соединение, поскольку руководящее страной движение "Талибан" (движение внесено в список террористических организаций) предпринимало шаги "по соблюдению нравственности".
18 сентября широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций.
