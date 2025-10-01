Необходима активизация участия женщин в принятии климатических решений

Необходимо повысить уровень участия женщин в принятии решений по климатической политике.

Об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в своем выступлении на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает Day.Az.

"В первую очередь мы должны повысить уровень участия женщин в принятии решений по климатической политике, расширить доступ женщин к инициативам "зеленого" предпринимательства в сельской местности", - сказала она.

Б. Мурадова отметила, что, кроме того, должно быть увеличено число образовательных программ для детей по вопросам климата и окружающей среды, разработаны совместные проекты регионального сотрудничества с глобальными партнерами.