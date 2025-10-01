Двойная мораль ЕСПЧ: о "правильных" и "неправильных" оккупантах

Автор: Акпер Гасанов

Совершенно неуместное требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к Азербайджану предоставить отчет о состоянии здоровья 23 армянских заключенных вновь актуализировало проблему пресловутых "двойных стандартов" в европейских институтах. Напомню, что согласно сообщению армянской службы "Радио Свобода", ЕСПЧ обязал Баку до 4 ноября 2025 года предоставить данные о содержании армянских военнослужащих, находящихся в азербайджанских пенитенциарных учреждениях.

Бесспорно, что если рассмотреть позицию ЕСПЧ в контексте международного права, истории конфликта и позиции Европы в отношении других вооруженных противостояний, возникает закономерный вопрос: действительно ли ЕСПЧ стремится к объективности, или же мы наблюдаем очередной пример политизированного давления на Азербайджан? Ответ, на мой взгляд, очевиден.

Впрочем, для начала необходимо четко зафиксировать один принципиальный момент: все указанные армянские военнослужащие оказались на территории Азербайджана не как туристы и не как гости, а как вооруженные лица, выполнявшие приказы в составе армии, которая около трех десятилетий удерживала под оккупацией 20% территории Азербайджана.

Возникает резонный вопрос - что потеряли эти люди на азербайджанской земле? Какими правами они обладали, находясь здесь с оружием в руках? Ответ очевиден: никаких. Они пришли сюда не строить школы или дороги, не оказывать помощь мирному населению, а сражаться, убивать и удерживать чужую территорию. Тут просто нет повода для дискуссий и не может быть двух мнений на сей счет.

В международном праве такой статус четко определяется как статус оккупанта и военного преступника. Ведь, суверенитет и территориальная целостность государств - базовый принцип Устава ООН. Армянские военные находились на территории Азербайджана без согласия законных властей, что делает их пребывание незаконным. Прописная же, очевидная истина!

Очевидно и то, что Женевская конвенция предусматривает право государства преследовать лиц, совершивших преступления на его территории, независимо от их статуса. Более того, именно Азербайджан обязан обеспечивать справедливый суд над такими лицами. Как все это в упор не хотят видеть в ЕСПЧ? Как там, игнорируя то, что Азербайджан, освободивший свои земли в результате 44-дневной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе в сентябре 2023 года, имел полное право арестовать и судить тех, кто оставался на его территории незаконно и вооруженным образом!

И тут есть повод для проведения очевидных и актуальных параллелей. Невозможно отрицать, что в ситуации с российско-украинской войной мы видим совершенно иную картину. Украина арестовывает российских военных, в том числе рядовых солдат, обвиняет их в совершении военных преступлений. Эти процессы приветствуются европейскими странами, которые открыто поддерживают Украину.

Да, они правы, поддерживая Украину. Вряд ли ЕСПЧ будет осуждать Украину за то, что она проводит судебные процессы против российских оккупантов. И в связи с этим возникает логичный риторический вопрос: почему Азербайджан, защищающий свои международно признанные границы и судящий армянских военнослужащих, подвергается критике и давлению?

Вряд ли кто-то будет отрицать, что если бы на территории любой европейской страны оказались вооруженные солдаты соседнего государства, которые действовали бы по приказу убивать и удерживать территорию, их судьба была бы однозначно решена национальными судами. Ни одна западная демократия не стала бы рассматривать таких людей как "жертв обстоятельств".

Кроме того напомню, что в течение почти 30 лет Армения так и не выполнила четыре резолюции Совета Безопасности ООН и целый ряд документов Генеральной Ассамблеи, требовавших немедленного вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана. Международное сообщество ограничивалось словами, но никаких санкций против Еревана так и не последовало.

Да, Армения не понесла ответственности за то, что игнорировала решения высшего органа международной безопасности. В этой ситуации попытки оказать давление на Азербайджан через отдельные отчеты или постановления выглядят не только лицемерными, но и лишенными правовой основы. Если игнорирование резолюций ООН не влекло за собой наказания, то на каком основании сегодня кто-то пытается предъявлять требования к Азербайджану, который всего лишь реализует своё суверенное право на справедливый суд над оккупантами? Риторический, что и говорить, вопрос.

Резюмируя все вышесказанное мы констатируем, что европейские институты продолжают демонстрировать, что для них существуют "правильные" и "неправильные" оккупанты. Но для Азербайджана ситуация ясна и однозначна: суверенитет и справедливость не могут быть предметом политических игр. Сколько бы еще отчетов не написали в ЕСПЧ.