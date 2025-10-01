"Карабах" показал арену перед матчем с "Копенгагеном"

Сегодня в столице Азербайджана состоится матч второго тура Лиги чемпионов, в котором "Карабах" примет "Копенгаген". Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в преддверии важной встречи агдамский клуб в социальных сетях опубликовал фотографии арены, где пройдет игра, подчеркнув готовность стадиона к европейскому поединку.

Отметим, что главным арбитром назначен нидерландский рефери ФИФА Сердар Гезюбююк.