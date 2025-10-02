https://news.day.az/world/1784849.html В Канаде произошла перестрелка в Starbucks В результате перестрелки, произошедшей в одном из заведений сети кофеен Starbucks в Канаде, один человек погиб, ещё двое получили ранения. Как передаёт Day.Az со ссылкой на телеканал CTV, об этом сообщила местная полиция. Правоохранительные органы связывают стрельбу с преступной сетью.
