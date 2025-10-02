В Канаде произошла перестрелка в Starbucks

В результате перестрелки, произошедшей в одном из заведений сети кофеен Starbucks в Канаде, один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на телеканал CTV, об этом сообщила местная полиция.

Правоохранительные органы связывают стрельбу с преступной сетью.

"Полиция Лаваля проводит расследование по факту стрельбы в кофейне Starbucks, в результате которой несколько человек получили ранения", - сообщил телеканал.