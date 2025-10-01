Ученые выяснили, когда при раке можно обойтись без химиотерапии

Ученые из Университета Турку выявили белок LIMA1-альфа, по наличию которого можно точно определить, каким пациентам с раком головы и шеи будет достаточно только хирургического лечения без последующей химиотерапии. Результаты исследования опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты разработали простой тест, который выявляет присутствие этого белка в ткани опухоли. Если LIMA1 отсутствует, вероятность успешного излечения после одной операции крайне высока. В таких случаях пациент может избежать изнуряющей химио- или лучевой терапии, которая нередко сопровождается серьезными побочными эффектами - нарушениями речи, глотания, хронической сухостью во рту и ухудшением качества жизни.

Результаты исследования основаны на данных из всех пяти университетских больниц Финляндии. У пациентов без LIMA1 в опухоли наблюдалась отличная выживаемость: в течение двух лет наблюдения не было зафиксировано ни одного летального исхода от рака.

По словам ученых, это первый практический биомаркер, позволяющий персонализировать лечение на ранних стадиях болезни. До сих пор врачи использовали только два маркера (p16 и PD-L1), которые не дают четкого прогноза для начального этапа терапии.

Исследователи также выяснили, что белок LIMA1 повышает агрессивность опухолевых клеток, что объясняет его связь с неблагоприятным прогнозом. Тестирование проводилось на различных группах пациентов, во всех LIMA1 оказался надежным предиктором исхода лечения.

На базе открытия уже создана компания Thestra Oy, которая планирует выпустить диагностический тест от лица бренда EPLINEx™. Однако авторы подчеркивают: чтобы полностью подтвердить эффективность метода, нужно дождаться результатов как минимум пятилетнего наблюдения.