Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В Баку произошло событие, которое на первый взгляд кажется чисто академическим, но в действительности выходит далеко за рамки образования. В этот день Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета. Рядом - новый парк в Наримановском районе, выстроенный словно метафора: зеленый островок Европы в сердце Азербайджана, место, где природа, архитектура и культура соединяются в единую ткань. Эти два акта - университет и парк - являют собой символическую формулу азербайджано-итальянских отношений: образование, экология, культура и дружба, устремленные в будущее.

Разве не поразительно, что инициатива создания университета возникла в 2020 году, в разгар пандемии, когда весь мир замер в страхе перед невидимым вирусом, а Азербайджан и Италия строили фундамент новой интеллектуальной магистрали? Разве не показательно, что в 2025-м этот университет уже живет, дышит, учит более 640 студентов и готовит новые поколения инженеров, архитекторов, дизайнеров, аграриев, менеджеров - тех, кто будет формировать завтрашний день Азербайджана?

Чтобы понять масштабы происходящего, нужно сделать шаг назад - в историю. Ведь контакты Азербайджана и Италии - это не изобретение сегодняшнего дня. Еще в античности караваны шелка и специй проходили по Великому Шелковому пути, соединяя Восток и Запад. Венецианские и генуэзские купцы, появлявшиеся в портах Каспия, знали вкус бакинской нефти задолго до того, как она стала главным топливом ХХ века. Марко Поло упоминал о "горящей земле" Апшерона, откуда добывали черное масло. И сегодня, спустя века, Италия - крупнейший импортер азербайджанской нефти, лидер по закупке газа, один из важнейших торговых партнеров нашей страны. История замкнулась, но в новой форме.

Сегодня Азербайджан и Италия связаны не просто торговыми контрактами - их отношения носят стратегический характер. По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в 2024 году товарооборот между двумя странами превысил 16,7 миллиарда долларов. Из них более 15 миллиардов приходится на азербайджанский экспорт, прежде всего нефть и газ.

Италия занимает первое место среди покупателей азербайджанской нефти и второе место по закупкам газа. Через Трансадриатический газопровод (TAP), завершающий Южный газовый коридор, именно Италия стала главной точкой входа каспийского газа в Европу. TAP - это не просто труба, это геополитическая артерия, протянутая через Грецию, Албанию и Адриатическое море. Она снабжает газом Италию, а оттуда - всю Южную Европу, снижая зависимость от российского топлива.

Разве не символично, что в момент, когда Европа ищет энергетическую независимость, Азербайджан выступает не как объект чужой политики, а как субъект, диктующий условия? И в этом - роль Италии как стратегического союзника: именно при поддержке Рима удалось реализовать TAP, несмотря на жесткое давление извне. Президент Алиев прямо сказал: "Если бы не поддержка Маттареллы, TAP не состоялся бы". Это факт, подтвержденный временем: сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность восьми стран Евросоюза.

Но союз двух стран - это не только нефть и газ. Создание Итало-Азербайджанского университета стало поворотным моментом. Университет родился на основе соглашений ADA University и пяти ведущих вузов Италии - LUISS Guido Carli, Sapienza, Туринский политех, Болонский университет, Миланский политех.

Сегодня там действуют 8 бакалаврских и 2 магистерские программы, обучаются 640 студентов, среди которых 112 магистров. Университет предлагает программы по инженерии, архитектуре, дизайну, сельскому хозяйству и менеджменту. Работают 6 исследовательских и 7 учебных лабораторий, созданных совместно с итальянскими вузами. В здании университета открыт символический "базарный майдан", где студенты ежегодно будут представлять свои проекты - отразив традицию Великого шелкового пути и соединение науки с бизнесом.

Это - гуманитарный проект с политическим измерением. Ведь что значит университет, построенный вместе с Италией? Это не только знания, но и мягкая сила, культурная дипломатия, воспитание элиты, которая будет мыслить в категориях диалога Востока и Запада.

В 2014 году Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве. В 2020 году, во время визита Алиева в Рим, отношения вышли на новый уровень. Сегодня сотрудничество охватывает энергетику, образование, оборону, промышленность, сельское хозяйство и культуру.

Италия - первый торговый партнер Азербайджана в ЕС, а Азербайджан - крупнейший поставщик энергоносителей Италии. Но важнее то, что обе страны выступают за многополярный мир, где диалог заменяет конфронтацию. Когда Армения пыталась лоббировать антииазербайджанские резолюции в Европарламенте, именно Италия нередко занимала взвешенную позицию, не позволяя принять заведомо однобокие документы.

Если провести историческую аналогию, Азербайджан и Италия - словно два берега Средиземноморья и Каспия, связанные нитями цивилизаций. Римская империя считала Каспий пределом своих амбиций, а Персия - рубежом борьбы с Западом. Сегодня Азербайджан выступает как связующее звено, как "новый Рим Востока", мост между Азией и Европой. А Италия, наследница Римской империи, вновь протянула руку в сторону Востока.

В современном мире, где США и Китай борются за глобальное лидерство, а Европа ищет собственный голос, альянс Азербайджана и Италии становится образцом новой дипломатии. Это союз энергетики и культуры, технологий и традиций, экономики и гуманизма.

Разве случайно, что в условиях, когда Евросоюз ищет альтернативные источники энергоресурсов, именно Баку и Рим становятся центрами этой новой энергетической архитектуры? Разве случайно, что университет, открытый 1 октября 2025 года, символизирует не только дружбу двух стран, но и новый вектор всей Европы, ищущей мосты, а не стены?

А в геополитике XXI века энергетика стала не просто фактором экономики - она превратилась в оружие, в аргумент, в гарантию выживания государств. Именно здесь Азербайджан и Италия сыграли ключевую роль, реализовав Южный газовый коридор - проект, стоимость которого превысила 40 миллиардов долларов.

Кульминацией стала постройка Трансадриатического газопровода (TAP), протянувшегося почти на 878 километров от греко-турецкой границы через Албанию и Адриатическое море до юга Италии. Его пропускная способность сегодня составляет 10 миллиардов кубометров газа в год, и планируется ее удвоение.

По данным SOCAR, в 2024 году через TAP в Италию поступило 7,3 миллиарда кубометров азербайджанского газа, что составило более 35% всего импорта газа страны. Это не просто цифра, это показатель: в момент энергетического кризиса, вызванного сокращением поставок из России, именно азербайджанский газ стал спасением для итальянской экономики и домохозяйств.

Президент Алиев в своих выступлениях подчеркивал: "Если бы TAP не был реализован, Европа сегодня осталась бы без стратегической альтернативы". И действительно, TAP стал не только экономическим, но и политическим инструментом. Итальянский президент Маттарелла еще в 2016 году, несмотря на давление экологических лобби и популистских партий, дал зеленый свет проекту. Это решение вошло в историю как пример дальновидной политики: газопровод не только укрепил позиции Италии, но и сделал Азербайджан стратегическим союзником ЕС.

Разве это не напоминает античные акведуки Рима, которые давали жизнь городам? Сегодня "акведук" XXI века идет из Азербайджана в Италию, несет энергию, тепло, свет - и символизирует взаимозависимость и доверие.

Не менее важна и политическая составляющая. В годы, когда Армения пыталась использовать европейские структуры для давления на Азербайджан, именно Италия занимала особую позицию. В отличие от ряда стран ЕС, которые бездумно повторяли армянскую риторику, Рим действовал взвешенно и осторожно.

В 2020 году, во время Второй Карабахской войны, Италия воздержалась от резких заявлений против Баку, ограничившись призывами к миру и диалогу. Это резко контрастировало с позицией Франции, чьи депутаты и сенаторы пытались протолкнуть резолюции о признании сепаратистских структур.

Италия же рассматривала Азербайджан как стратегического партнера и не позволила антииазербайджанскому лобби испортить отношения. Более того, в последующие годы итальянские дипломаты активно участвовали в восстановительных проектах в освобожденных территориях. Итальянские компании принимали участие в проектах по строительству дорог и мостов, поставках строительной техники и оборудования.

Разве это не показатель зрелой дипломатии? Италия выбрала не путь пустых деклараций, а путь практической помощи, сотрудничества, реальных дел.

Культура - второй столп, на которой стоит союз Азербайджана и Италии.

Еще в 2012 году азербайджанская сторона финансировала реставрацию ряда исторических памятников в Риме, включая катакомбы святой Лючии и святого Пьетро. Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой инвестировал миллионы евро в восстановление шедевров итальянского наследия. Эти проекты были не только актом доброй воли, но и дипломатическим жестом: Азербайджан показал, что ценит европейскую культуру и готов вкладываться в ее сохранение.

С другой стороны, итальянские специалисты участвовали в археологических раскопках на территории Азербайджана, помогали в изучении средневековых памятников Ширвана и Карабаха. Туризм также стал точкой соприкосновения: с 2018 года количество итальянских туристов в Азербайджане выросло более чем в три раза, достигнув 70 тысяч человек в 2024 году.

Это не просто туризм - это культурный обмен, живой мост, по которому народы познают друг друга.

Менее заметная, но не менее важная часть азербайджано-итальянских связей - оборонное сотрудничество.

В 2012 году было подписано соглашение о военном и оборонном сотрудничестве, которое охватывает подготовку кадров, обмен опытом и совместные проекты в области военно-технической индустрии. Итальянские компании, такие как Leonardo, поставляли Азербайджану вертолеты, системы связи и элементы для модернизации авиации.

Кроме того, Италия активно участвовала в развитии нефтехимической промышленности Азербайджана. ENI - один из старейших партнеров SOCAR, работающий в стране еще с 1995 года. Итальянские фирмы поставляли оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, участвовали в строительстве электростанций.

Все это делает Италию не только покупателем ресурсов, но и инвестором в развитие азербайджанской экономики.

Нельзя забывать, что Италия - член Евросоюза. И ее стратегический союз с Азербайджаном превращается в важный фактор всей европейской политики.

В Брюсселе Италия часто выступает как адвокат Баку. Именно Рим настаивал на том, чтобы Азербайджан рассматривался как "ключевой партнер ЕС в энергетике". В 2022 году Европейская комиссия и Баку подписали соглашение об удвоении поставок газа в Европу до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Италия активно поддержала этот документ, видя в Азербайджане гарантию энергетической стабильности.

В условиях, когда Европа разрывается между атлантической зависимостью от США и поисками самостоятельной линии, союз с Азербайджаном через Италию может стать моделью новой политики.

Что ждет азербайджано-итальянские отношения завтра? Этот вопрос звучит не как риторика, а как стратегическая задача. Уже сегодня очевидно: Баку и Рим стоят не на перекрестке, а на длинной магистрали, которая ведет к новым горизонтам. И здесь можно выделить три возможных сценария.

Первый - углубление интеграции. Итало-Азербайджанский университет в Баку станет не просто образовательным проектом, а флагманом нового культурного пространства, где соединяются европейская традиция и кавказская энергия. Вслед за ним могут появиться центры науки, технологий, совместные лаборатории, исследовательские институты. И что особенно важно - Италия, опираясь на свой опыт реставрации и архитектуры, сможет активно включиться в восстановление освобожденных территорий Карабаха. Это будет не только экономическая миссия, но и символическое участие в переосмыслении пространства, которое возвращается к жизни.

Второй сценарий - экономическая экспансия. Поставки азербайджанского газа и нефти уже сегодня обеспечивают Италии статус стратегического партнера на энергетической карте Европы. Но завтра объемы могут возрасти, и тогда Баку станет для Рима настоящим донором энергобезопасности. В ответ Италия способна увеличить инвестиции в ключевые сферы Азербайджана - промышленность, транспорт, сельское хозяйство, возрождение традиционных ремесел. Экономическая география при этом изменится: итальянский капитал будет не гостем, а соучастником азербайджанской модернизации.

Третий сценарий - формат Азербайджан-Италия-ЕС. В условиях нарастающего кризиса европейской энергетики и безопасности именно Баку и Рим могут стать ядром нового партнерского кластера. Азербайджан в таком случае перестанет быть "восточным партнером" Европы лишь на бумаге и станет им в реальности, через Италию как ключевое связующее звено. Это позволит Европе получить надежный источник ресурсов и стабильности, а Азербайджану - прочный политический и экономический канал выхода в сердце Евросоюза.

Конечно, есть вызовы. Давление конкурентов, стремящихся ослабить сотрудничество Баку и Рима. Попытки дискредитировать союз в информационном поле. Экологические протесты против расширения Трансадриатического газопровода (TAP), за которыми нередко стоят силы, заинтересованные в энергетической уязвимости Европы. Но история дипломатии учит: там, где есть политическая воля, всегда находится и путь вперед.

Сегодня Азербайджан и Италия делают ставку не на иллюзии, а на реальность. И если они сумеют сохранить темп, выдержку и мудрость, завтра этот союз может стать одной из главных осей стабильности в Евразии.

Есть союзы, рожденные из необходимости, есть союзы, скрепленные страхом, а есть союзы, в которых чувствуется дыхание истории и предчувствие будущего. Отношения Азербайджана и Италии относятся именно к последним. Они не выглядят как союз по расчету, не звучат как временный договор на одну зиму или один сезон. Это ось, которая протянулась сквозь века - от караванов Шелкового пути до танкеров, пересекающих Средиземное море, от античных хроник о "горящей земле" Апшерона до цифровых лабораторий Итало-Азербайджанского университета.

Что связывает Баку и Рим? На первый взгляд - нефть, газ, контракты. Но если всмотреться глубже, видно: это доверие, рожденное в моменты кризиса, проверенное временем и подтвержденное делами. Когда Европа погрузилась в энергетическую лихорадку, именно Азербайджан подставил плечо Италии. Когда Азербайджан искал новых форм развития, именно Италия протянула руку через университеты, через культуру, через мягкую силу образования.

История знает примеры, когда союзы рушились от первого же ветра. Союзы великих держав, которые клялись в вечной дружбе, но рассыпались, как песок сквозь пальцы. Но здесь - другая логика. Здесь мы видим редкое равновесие интереса и уважения. Азербайджан дает Италии энергию - не только в форме баррелей и кубометров, но и в форме стабильности. Италия дает Азербайджану знание - не только в виде лекций и семинаров, но и в виде цивилизационной привычки к форме, гармонии, пропорции.

Разве не в этом и заключается мудрость политики? В умении соединить материю и дух, практику и теорию, технику и искусство. И разве не для этого строятся университеты рядом с газопроводами, парки рядом с промышленными кварталами, культурные центры рядом с терминалами?

Союз Азербайджана и Италии учит нас: мир не держится на военных блоках и манифестах, он держится на тихой работе доверия. Доверие - это самая хрупкая и самая прочная валюта. Его нельзя добыть, как нефть, нельзя напечатать, как деньги, нельзя выковать, как сталь. Оно рождается из поступков, из постоянства, из того, что называется верностью слову.

Посмотрите: в XXI веке, когда мир раздирают трещины, когда снова строятся стены, когда политика часто превращается в спектакль, Азербайджан и Италия сделали выбор в пользу мостов. Они доказали, что международные отношения могут быть не ареной соперничества, а школой сотрудничества. Это не романтика, это мудрая проза: нефть течет по трубам, студенты сидят за партами, инженеры и архитекторы проектируют будущее, и всё это вместе создает ткань партнерства.

Можно ли назвать это союзом Востока и Запада? Да, но не в привычном клише, где один доминирует, а другой подчиняется. Это союз равных. Восток в лице Азербайджана показывает, что он может быть источником не только сырья, но и идей, инициатив, новых культурных центров. Запад в лице Италии показывает, что он может не только потреблять, но и делиться, учиться, быть партнером в самом прямом смысле слова.

В этом есть нечто величественное, почти римское по духу и почти кавказское по стойкости. Союз, в котором прагматика не подавляет эстетику, а экономика не лишает смысла гуманизм. Союз, где нефть не противостоит знаниям, а знания не становятся безжизненной теорией. Союз, где энергия земли и энергия разума встречаются и дают новую форму развития.

Итак, что оставит в истории союз Азербайджана и Италии? Он оставит образ того, как два народа на разных концах Европы и Азии научились соединять ресурсы и культуру, контракты и университеты, индустрию и гуманизм. Он оставит пример того, как страны, разделенные морями и веками, могут найти общее дыхание и общий язык.

И если когда-нибудь будущие историки будут искать формулу XXI века, формулу мира в эпоху конфликтов и кризисов, они вспомнят именно такие примеры. Союз Азербайджана и Италии - это доказательство, что эпоха стен обречена, а эпоха мостов - неизбежна. Это не утопия и не риторика. Это реальность, зафиксированная в цифрах экспорта и импорта, в фотографиях университетских корпусов, в аплодисментах студентов, в миллионах семей, которые получают тепло и свет.

Вот почему этот союз мудр. Вот почему он велик. И вот почему он будет жить дольше, чем многие декларации и манифесты: потому что он основан не на амбициях, а на уважении, не на страхе, а на доверии, не на случайности, а на выборе.

И если бы нужно было выразить его сущность одной афористической формулой, я бы сказал так: Азербайджан и Италия доказали, что в мире, полном трещин, можно строить линии прочнее камня - линии доверия и времени.