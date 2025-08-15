https://news.day.az/world/1774325.html Путин прибыл на Аляску - ВИДЕО Самолет президента России Владимира Путина, вылетевший из Магадана, приземлился в аэропорту Анкориджа. Как передает Day.Az, это следует из данных Flightradar. Напомним, что сегодня на Аляске состоится встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
Спецборт с президентом РФ Владимиром Путиным приземлился в Анкоридже на Аляске, где у российского лидера пройдет встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.
За полетом самолета российского лидера в режиме онлайн следят более 469 тысяч человек.
15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
