Путин прибыл на Аляску

Спецборт с президентом РФ Владимиром Путиным приземлился в Анкоридже на Аляске, где у российского лидера пройдет встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.

За полетом самолета российского лидера в режиме онлайн следят более 469 тысяч человек.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.