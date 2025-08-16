Трамп и Путин беседуют уже более 2 часов

Беседа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина продолжается уже больше 2 часов.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Они пожали друг другу руки на ковровой дорожке, которую расстелили прямо на летном поле, и направились на место проведения переговоров на одном автомобиле. Встреча уже началась, саммит проходит в формате "три на три" - с участием министров. По оценке Кремля, он может продлиться до 6-7 часов. Президенты отказались от комментариев прессе в начале переговоров. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию.

В состав российской делегации также вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.